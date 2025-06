Fest in der Börde Highlight an der Mühle: Dafür reisen Besucher hunderte Kilometer weit

Seit zwei Jahren funktioniert die Mühle in Ebendorf wieder. Trotzdem ist sie nicht der einzige Grund, warum Besucher sogar hunderte Kilometer in die Börde pilgern. Das macht die Suppe und das Brot zum Fest so besonders.