An der Ebendorfer Mühle wird am Pfingstmontag zum großen Festtag für die ganze Familie geladen. Nicht nur der Namensvetter hat sich angekündigt, gleich mehrere Anlässe sorgen für Begeisterung.

Fest in Ebendorf begeistert bis ins Ausland: Jetzt rückt das Doppelgänger-Dorf an

Irrer Mühlentag in der Börde

Ebendorf. - „Was? Ihr seid a aus Ebendorf? Mir aa. So a Zufall!“ So oder ähnlich könnte es am Wochenende einmal öfter klingen, wenn Ebendorf zum Mühlentag lädt. Zufall ist dabei aber nichts. Denn der vom Kultur- und Geschichtsverein organisierte Festtag im Bördeort hat seinen österreichischen Doppelgänger eingeladen. Denn Grund zum Feiern gibt es aus zwei Anlässen.

Immerhin feiert der Ebendorfer Kultur- und Geschichtsverein in diesem Jahr seinen 25. Geburtstag. Und dazu wird für alle Gäste zum traditionellen Mühlentag am Pfingstmontag, 9. Juni, groß aufgefahren. Eröffnet wird das Fest um 10 Uhr vom Vereinsvorsitzenden Michael Oeltze. „Musik, Frühschoppen, die legendäre Mühlensuppe aus dem Mühlentopf und das eigens von Bäckerei Düsedau kreierte Mühlenbrot dürfen nicht fehlen“, erklärt Vereinsmitglied Katrin Behrens.

Arbeiten waren ein Meileinstein: Verein rettet die Mühle

Der Verein, der sich neben der Dokumentation der Ortsgeschichte, in erster Linie dem Erhalt des Mühlenhofes, einem historischen Vier-Seiten-Hof, widmet, bietet dazu am Festtag auch Mühlenführungen an. „Dann haben wir Gelegenheit, den interessierten Besuchern unsere instandgesetzte Mühle zugänglich zu machen“, sagt Heinz Reckler, der sich um die Organisation des großen Festes kümmert.

Hüpfburgen, Mühlenbrot, Bier und Co: Das wird zum Fest geboten

Das Fest beginnt am Pfingstmontag, 9. Juni, um 10 Uhr mit dem Frühschoppen und der Blasmusik der Band „Die Olsenbande“.

Um 14 Uhr treten die Comedy-Damen „De Mädels“ aus Dahlenwarsleben auf.

Für die Besucher gibt es Getränke, Fassbier, Cocktails, Kaffe und Kuchen, Grillwurst, Wildschweinbraten, Mühlensuppe und Mühlenbrot. Untermalt wird der Tag mit Unterhaltungsmusik.

Für die Kinder locken ein Kinderkarussell, eine Hüpfburg und Eis.

Besucht werden kann auch die Heimatstube, die Bücherstube und der Ausstellungsraum.

Zum großen Mühlentag laufen auf dem Hof der Ebendorfer Mühle die Vorbereitungen. Michael Oeltze (von links), Siegfried Bark, Heinz Reckler, Jörg Naumann und Robert Peglow packen für die Vorbereitungen mit dem Besuch des Doppelgänger-Dorfes mit an. Kristina Reiher

Vor zwei Jahren konnte die über 100 Jahre alte elektrische Motormühle als technisches Denkmal dank der Mühen des Vereines wieder gangbar gemacht werden. Erst war vor vier Jahren der Elektroantrieb mit Sponsorengeldern auf Vordermann gebracht worden, dann erfolgte die komplette Restaurierung der gesamten Technik mit Zahnrädern und der beiden Mühlsteine. „Da drinnen stecken zigtausende Stunden ehrenamtlicher Arbeit und das Ergebnis wollen wir an so besonderen Tagen gern zeigen“, sagt Reckler.

Skurriler Besuch der Doppelgänger aus Österreich: Ebendorf besucht den Namensvetter

Einen weiteren Grund zum Feiern gibt es aber auch für die heimischen und Namensvetter-Ebendorfer. Denn die jahrelange Freundschaft währt inzwischen ebenfalls seit knapp 22 Jahren. „2018 waren die Österreicher das letzte Mal bei uns, Corona hatte den Besucher-Rhythmus leider unterbrochen“, sagt Reckler.

Im Gepäck haben die Österreicher in diesem Jahr bei ihrem dreitägigen Besuch nun eine Flagge, die zusammen mit der neu angeschafften Ebendorfer Fahne im Beisein der örtlichen Bürgermeister und des Landrates am Sonnabend, 7.Juni, gegen 19 Uhr vor dem Mühlenhof gehisst werden soll. „Das wird schon ein besonderer Moment.“

Kostenloses Fest der Mühle mit großem Programm für die ganze Familie

Besonders schöne Stunden erhofft sich der Verein am Pfingstmontag aber auch mit zahlreichen Besuchern. Organisiert ist der Mühlentag, der bundesweit begangen wird, als Fest für die ganze Familie. Für Kinder wird neben einem Karussell und einer Hüpfburg auch Eis angeboten. Auf die Besucher wartet zudem ein Comedy- und musikalisches Programm. Gefeiert wird auf dem Mühlenhof in der Haldensleber Straße 11 und auf der Wiese gegenüber.

Der Eintritt ist frei. Um die Preise bei der Verpflegung so niedrig wie möglich zu halten und den Mühlentag für alle ermöglichen zu können, hat Heinz Reckler im Vorfeld wochenlang um Sponsorengelder geworben. „Jetzt muss nur noch das Wetter passen“, sagt der Ebendorfer. Im Regenfall stehen aber die Räume offen und auch ein Festzelt ist nahezu über den gesamten Innenhof gespannt.