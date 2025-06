Barleben. - Seelsorger, Notfallseelsorger, Gemeinderat, Chorleiter, Sänger, Projektanschieber - Johannes Könitz war gut 35 Jahre lang Pfarrer in Barleben, vor allem aber immer er selbst. Damit passte er offenbar gut in die Börde, denn solange arbeiten Pfarrer eigentlich nicht am selben Ort. Warum ist er trotzdem geblieben und will sich auch jetzt keineswegs aufs sprichwörtliche Altenteil zurückziehen?

