Spendenaktion Musiker von Blackest Dawn aus Rogätz unterstützen Kinderkrebsforschung

Die Band Blackest Dawn aus Rogätz will in Zeiten der Corona-Pandemie aus dem Proberaum raus und in der Weihnachtszeit noch etwas Gutes tun. Sänger Frank Mühlenberg erklärte der Volksstimme wie brachiale Musik, Fußballprofis und die Krebsforschung zusammen passen.