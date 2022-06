Nabu sucht in Wolmirstedt Helfer fürs Obstbaum schneiden auf der Streuobstwiese

Die Streuobstwiese am Wolmirstedter Gymnasium braucht Pflege. Am Freitag, 4. März, Sonnabend, 5. März, und Montag 7. März werden Helfer gesucht. Der Nabu hofft auf viele Freiwillige.

Wolmirstedt - Gerade hat der Nabu mit Hilfe fleißiger Schüler Kopfweiden beschnitten, schon wartet die nächste Baumschneideaktion. Nun sollen die Obstbäume auf der Streuobstwiese in der Nähe des Wolmirstedter Gymnasiums wieder in Form gebracht werden. Dafür sind fleißige Helfer gesucht. Am Sonnabend, 5. März, startet eine Aktion um 9 Uhr, eine weitere Aktion am Montag, 7. März, um 10 Uhr.