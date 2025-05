Auf einer Fläche größer als ein Fußballfeld investiert das Unternehmen Schlüter Baumaschinen im Gewerbegebiet Hohenwarsleben in einen neuen Standort für Beratung, Verleih und Verkauf. Wieviel Arbeitsplätze dort entstehen.

Neue Jobs in Hohenwarsleben: Unternehmen expandiert

Hohenwarsleben. - „Wer will fleißige Handwerker seh’n, der muss zu den Schlüters geh’n.“ So sangen fröhlich die Vorschulkinder aus der Kindertagesstätte Sonnenschein aus Hohenwarsleben in Abwandlung eines alten Kinderliedes. Zum ersten Spatenstich zur Erschließung eines bislang brachliegenden Geländes direkt gegenüber von der Kita waren nämlich auch die Jüngsten eingeladen.