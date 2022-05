Neue Uhr für Wolmirstedter Fußgängerzone

Der Wolmirstedter Stadtpark ist umgestaltet und an die Öffentlichkeit übergeben. Darüber hinaus gibt es noch mehr Baustellen zu entdecken.

Die alte Uhr in der Fußgängerzone ist abgebaut. Sie ging schon lange nicht mehr richtig und war beschmiert.

Wolmirstedt - An der uralten Schlosskapelle nagt der Zahn der Zeit, die Uhr in der Fußgängerzone ist beschmiert und das Rathaus möchte Bürger vor Gefahr schützen. Dafür rücken vielerorts Baufirmen an.