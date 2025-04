Neue Vorsorge: Das Augenmobil soll demnächst das Angebot in Wolmirstedt ergänzen

Wolmirstedt. - Augenärzte sind gerade in ländlichen Regionen oft rar gesät. In Wolmirstedt gibt es dagegen zwei Praxen. Trotzdem kommt nun das Augenmobil in die Stadt - und die Termine sind gefragt.