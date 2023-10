Nicht alle Kinder werden am Weihnachtsfest unter einem geschmückten Baum sitzen und Geschenke auspacken. Engagierte aus Neuenhofe möchten auch in diesem Jahr helfen, für leuchtende Kinderaugen zu sorgen.

Neuenhofe - Seit vielen Jahren beteiligt sich die Volkssolidarität Neuenhofe an der Aktion von Round Table Thüringen „Kinder helfen Kindern“. Liane Kull, Leiterin der Ortsgruppe, rührt auch in diesem Jahr wieder die „Werbetrommel“ für diese anrührende Weihnachtsaktion.

„Freiwillige fahren etwa eine Woche vor Nikolaus mit Lkws, die von Firmen zur Verfügung gestellt werden, vom Zentrallager los“, erzählt sie. Dann geht es unter anderem in Richtung Polen, Rumänien, Bulgarien und die Ukraine. Ziel sind bedürftige Kinder in Waisen- und Krankenhäuser, Behinderteneinrichtungen, Kindergärten und Schulen. „Die Helfer geben jedem Kind persönlich ein Geschenk“, ist Liane Kull von dieser persönlichen Art der Aktion überzeugt und: „Man muss emotional stark sein, um diese eine Woche zu überstehen“, sagt sie ein wenig nachdenklich. Denn es sei nur schwer zu ertragen zu sehen, in welcher Armut die Menschen vor Ort leben und zu begreifen, dass diese Hilfe nur ein Tropfen auf den heißen Stein sein kann.

Geschenke werden persönlich an die Kinder verteilt

Die Freiwilligen fahren teilweise in abgelegene Gegenden, mitunter mit Polizeischutz, um die Lkws vor Überfällen zu schützen. Mitunter gibt es auch spontane Begegnungen, wie Liane Kull berichtet: „Wenn die Helfer auf ihrer Fahrt Kinder sehen und noch etwas haben, halten sie an und geben die Päckchen aus.“

Einfach nur die Geschenke abladen und dann weiterfahren – das ist nicht der Sinn dieser besonderen Weihnachtsaktion. In den Einrichtungen kommen die Kinder zusammen. Jedes bekommt „sein“ Geschenk überreicht. „Deshalb ist es wichtig, dass alle etwa die gleiche Größe haben“, betont die Neuenhoferin. Ein Schuhkarton sollte es sein. Mitmachen kann jeder. Wer mag, kann selbst einen Schuhkarton packen. Dabei sollte auf elektronisches Spielzeug oder Bücher – aufgrund der Sprache – verzichtet werden. Gefragt sind hingegen unter anderem Mal- und Bilderbücher, Federtasche, Geldbörse oder Zahnbürste. Aber auch Mütze, Schal und Handschuhe werden gern angenommen. Gut erhaltenes Spielzeug, von dem sich das eigene Kind trennen kann, sollte ebenso enthalten sein, schließlich geht es um „Kinder helfen Kindern“. Der Karton sollte nett verpackt sein. Auch ein kleiner Gruß kann beigelegt werden.

Kuscheltiere gesucht

Um die Päckchen zuordnen zu können, sollte vermerkt sein, ob es für ein Kindergarten-, Schulkind oder Teenager – Junge oder Mädchen - bestimmt ist. Für den Transport sollten zwei Euro beigelegt werden. Wer keinen Karton packen möchte, kann auch Spenden bei der Volkssolidarität abgeben. „Wir treffen uns dann und packen die Päckchen“, erzählt Liane Kull. Schokolade, Hygieneartikel, Knete, Spielzeug werden liebevoll verpackt. „Wir benötigen noch Kuscheltiere“, so die Engagierte. „Der Vorrat von unseren Enkelkindern ist langsam aufgebraucht.“ Schön wäre es, wenn diese bereits gewaschen sind, sonst übernehmen das die Frauen.

Die Päckchen können bei Liane Kull in Neuenhofe, Siedlungsstraße 10, abgegeben werden. Sollten es mehrere sein, wird darum gebeten, vorher unter der Nummer 03904/644 33 durchzurufen.

Wer mehr erfahren möchte, ist am Montag, 16. Oktober, zu einem Infoabend bei der Volkssolidarität eingeladen. Beginn ist um 17 Uhr. Ein junger Mann, der bereits mitgefahren ist, wird in einem Videovortrag von seinen Erlebnissen beim Austeilen der Päckchen berichten. „Dieser Vortrag ist auch für Kinder geeignet um einmal zu sehen, was andere Kinder zu Weihnachten erhalten und auch, wie andere Kinder leben“, lädt Liane Kull ausdrücklich Kinder ein.