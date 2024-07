Ein neuer Aldi-Markt soll in Wolmirstedt am kreisel Samsweger Straße entstehen. Doch bisher regt sich nichts. Wann ist mit bau und Eröffnung zu rechnen?

Neuer Aldi in Wolmirstedt geplant - kommt er wirklich?

Auf dieser Fläche am Kreisel soll ein Aldi-Markt entstehen. Bloß wann?

Wolmirstedt. - Aldi will in Wolmirstedts Stadtmitte bauen, am Kreisel Geschwister-Scholl-Straße/Samsweger Straße. Doch bisher zeigt sich das Areal als Wildblumenwiese. Warum wird der Bau nicht gestartet?