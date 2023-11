Die Freiwilligen der Feuerwehr Klein Ammensleben haben in den vergangenen Wochen viel trainiert, um mit dem neuen Fahrzeug umgehen zu können. Was die Neuanschaffung kann.

Der neue Gerätewagen Logisitik ist vor wenigen Tagen offiziell in Klein Ammensleben begrüßt worden.

Klein Ammensleben - Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr in Klein Ammensleben haben einen wahren Trainingsmarathon hinter sich. Im Mittelpunkt der Ausbildung der vergangenen Monate stand der neue Gerätewagen Logistik. Den hat die Gemeinde Niedere Börde angeschafft. Dafür war das örtliche Gerätehaus vor zwei Jahren extra erweitert worden.

Das Besondere an dem Neuzuwachs: Das Fahrzeug ist darauf ausgelegt, umfangreiches Gerät für bestimmte Aufgabenfelder an die jeweiligen Einsatzstellen zu bringen. „Für Ordnung und schnellen Zugriff sorgt dabei ein System aus insgesamt 24 Rollcontainern“, erklärt Ortswehrleiter Tobias Buhtz. Zwei der stabilen Kisten sind mit Atemschutz belegt, zwei weitere beinhalten Schläuche. Andere Container sind beispielsweise mit Pumpe, Ölbindemittel oder Schaummittel bestückt. „Im Alarmfall können wir nun in ganz kurzer Zeit ganz bestimmte Container verladen, je nach Einsatzlage“, erklärt Tobias Buhtz. Eine bestimmte Grundbeladung ist immer im Fahrzeug vorhanden.

So hatten die Klein Ammensleber Feuerwehrleute in den vergangenen Monaten viel zu tun, und zwar gemeinsam mit den Wehren der Nachbarorte. Schließlich wird der Logistikwagen auch von den Kameraden aus Dahlenwarsleben und Gersdorf besetzt.

Es galt nicht nur, das Auto kennenzulernen und sicher fahren zu können. Auch das Verladen und Sichern der Container soll im Ernstfall wie „sitzen“.