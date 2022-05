Neuer Schreck in einer Schafherde in Wolmirstedt: Hund hetzt Tiere

Wolmirstedt - Zwei tote und zwei schwer verletzte Schafe hatte der Schafhalter Aziz Hasan am Dienstagfrüh zu beklagen. Als wäre das nicht genug, hetzt ein polizeibekannter Bürger am Dienstagabend gegen 17.30 Uhr seinen Schäferhund in die Herde. Sind durch diesen Hund auch die anderen Schafe in der Nacht zuvor getötet, beziehungsweise verletzt worden? Dieser Frage geht die Polizei nach.