Neuer Spielplatz in Groß Ammensleben ist ein Treffpunkt für Kinder und ihre Eltern

Groß Ammensleben - Bei strahlendem Sonnenschein ist am Freitag in Groß Ammensleben der neue Spielplatz neben der Rettungswache eingeweiht worden. Für Ortsbürgermeister Kay Bednarz, der erst in der Vorwoche in das Amt gewählt wurde, war es die erste Amtshandlung. „Ein schöneren Einstieg hätte ich mir nicht wünschen können. Viele Bürger haben mitgeholfen, dass wir heute das neue Kinderparadies feiern können. Dafür möchte ich mich bei allen bedanken“, so der neue Ortschef.