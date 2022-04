Neues Logo für Barleber Digital-Initiative

Barleben - Im Wintergarten des Rathauses in der Ernst-Thälmann-Straße in Barleben liegt am Montagvormittag Spannung in der Luft. Die Gemeindeverwaltung hat zur Auszählung im Rahmen des Logo-Wettbewerbes für das Projekt „Smart City“ eingeladen. Mehrere Wochen hatten die Barleber Zeit, unter den drei vorausgewählten Vorschlägen den nach ihrer Meinung besten auszuwählen und dafür ihre Stimme abzugeben.