Neues Team bespricht in Jersleben das künftige Kita-Konzept

Jersleben - Zum zweiten Mal haben sich am Sonnabend Mitarbeiterinnen dreier Kindereinrichtungen in der Niederen Börde zu einem Workshop im Bürgerhaus „Flocke“ in Jersleben zusammengefunden. Hintergrund ist der aktuell laufende Neubau einer Kita auf dem Gelände der ehemaligen Domäne in Groß Ammensleben. Damit verbunden ist Zusammenlegung der bisherigen Kitas in Gutenswegen, Klein Ammensleben und Groß Ammensleben. Der erste Workshop diente der Teamzusammenführung. So wurde unter anderem über Bedenken und Ängste bezüglich der neuen Tageseinrichtung gesprochen.