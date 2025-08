Nie wieder Ferienlager? „Nicht kampflos aufgeben“: Weitere Hilfe schaltet sich wegen Einrichtungs-Aus ein

Das BFZ in der Börde soll dauerhaft schließen. Damit wäre auch das Ende der Ferienlager in Wolmirstedt besiegelt. Dabei haben die seit Jahrzehnten Tradition. Nun schaltet sich eine weitere Person in die Diskussion ein.