Die Umverlegung zweier Trinkwasserhauptleitungen zwischen Samswegen und Jersleben läuft trotz hochsommerlicher Temperaturen weiter auf vollen Touren. Die großen Rohre bekommen wegen des Baus des Teilstückes der Autobahn 14 einen neuen Platz. Deswegen musste auch die K 1160 zwischen beiden Orten gesperrt werden. Nun unterqueren zwei neue Schutzrohre die Kreisstraße.

In die werden dann die Wasserleitungen hineingeschoben. Laut Deges, also der „Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH“, soll die Vollsperrung noch am Freitag, 19. Juli, aufgehoben werden. Doch zuerst steht die ordnungsgemäße Wiederherstellung der Fahrbahn an. Dazu sollen die benötigten Bitumenschichten aufgetragen werden.

Die beiden Hauptversorgungsleitungen aus dem Wasserwerk Colbitz in Richtung Landeshauptstadt stellen übrigens die Trinkwasserversorgung des Großraums Magdeburg sicher.