Mehr Sprache, Schwimm- und Fahrradkurse sowie Heilpädagogik: Wegen sinkender Geburtenzahlen will Niedere Börde die Profile ihre Kindereinrichtungen schärfen. Zwei Einrichtungen sollen zu Vorschulen umgewandelt werden.

Niedere Börde richtet Kitas neu aus und startet Vorschulmodell

Groß Ammensleben - Die Niedere Börde will ihre Kindertagesstätten konzeptionell neu ausrichten. Das hat die Gemeindeverwaltung angekündigt. Hintergrund sind die sinkenden Geburtenzahlen der vergangenen Jahre. Was Eltern wissen müssen ...