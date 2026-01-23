Kita-Umstrukturierung in der Börde Niedere Börde richtet Kitas neu aus und startet Vorschulmodell
Mehr Sprache, Schwimm- und Fahrradkurse sowie Heilpädagogik: Wegen sinkender Geburtenzahlen will Niedere Börde die Profile ihre Kindereinrichtungen schärfen. Zwei Einrichtungen sollen zu Vorschulen umgewandelt werden.
23.01.2026, 10:45
Groß Ammensleben - Die Niedere Börde will ihre Kindertagesstätten konzeptionell neu ausrichten. Das hat die Gemeindeverwaltung angekündigt. Hintergrund sind die sinkenden Geburtenzahlen der vergangenen Jahre. Was Eltern wissen müssen ...