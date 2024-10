Das Mehrgenerationenzentrum in Barleben bei Magdeburg hat Probleme. Gestiegene Kosten bereiten dem gleichnamigen Verein große Sorgen. Wie es nun weitergehen soll.

Finanznot in der Begegnungsstätte

Zum Kochklub wird regelmäßig in die Begegnungsstätte nach Barleben eingeladen. Aber dem Verein "Mehrgenerationenzentrum", der die Räumlichkeiten im Breiteweg betreibt, drücken finanzielle Nöte.

Barleben - In der Begegnungsstätte im Breiteweg herrscht täglich viel Betrieb. Jeden Mittwochvormittag trifft sich die Seniorentanzgruppe, einen Tag später findet die Frühgymnastik statt. Täglich treffen sich vor allem Ältere, um in den Räumlichkeiten ihr Mittagessen abzuholen und gemeinsam einzunehmen. Außerdem kommt regelmäßig die Handarbeitsgruppe zusammen, die Rommé-Gruppe und die Runde für Gesellschaftsspiele sowie weitere Zirkel. Auch die Bingo-Trommel dreht sich hier regelmäßig und Märchenoma Roswitha Kus liest Kindern vor. Zudem werden die Angebote der Ortsgruppe der Volkssolidarität wie beispielsweise der Quasselnachmittag, die Diabetiker – und die Blindenselbsthilfegruppe, in der Begegnungsstätte durchgeführt. Bis zu 12.000 Besucher kehren hier pro Jahr ein. Doch es gibt Probleme.