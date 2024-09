Meitzendorf - Wer mit dem Fahrrad von Meitzendorf in Richtung Barleben beziehungsweise Wolmirstedt will, lebt gefährlich. Bis zum Ortsausgang gibt es einen Radweg, doch dieser endet abrupt am letzten Grundstück. Dann heißt es, die vielbefahrene Landesstraße 47 nutzen und sich die Fahrbahn mit Motorrädern, Autos und großen Lastkraftwagen teilen. Erst nach etwa 1.400 Metern in Höhe der Abzweigung zur Kiesgrube beginnt erneut ein Radweg, der über die Bundesstraße 189 bis zur Kreisstraße nach Barleben und Elbeu führt.

