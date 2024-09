Nach jahrelanger Pause gibt es in der Wolmirstedter Museumsscheune wieder ein Oktoberfest. Organisiert wird es von Veranstaltungs-Urgestein Fabian Schmelzer

Es wird bayrisch in Wolmirstedt

Fabian Schmelzer und Barfrau Britta Bischoff stecken schon jetzt mitten in den Vorbereitungen für das Oktoberfest in Wolmirstedt.

Wolmirstedt. - Dirndl, Bier und Partystimmung gibt es zum Wolmirstedter Oktoberfest. Organisiert wird die Party am Sonnabend, 21. September, ab 19 Uhr, von Veranstalter Fabian Schmelzer. Der Freitagstermin musste jetzt aber abgesagt werden.

Das Hauptproblem: Das AWG-Fest der Nachbarn findet ebenfalls am Freitag statt. „Wenn die AWG zeitgleich eine kostenlose Party anbietet, kriegen wir die Scheune an dem Tag natürlich nicht voll“, erklärt Schmelzer. Trotzdem bleibt er optimistisch für den Sonnabend. „Viele Wolmirstedter kaufen immer erst ein paar Tage vor den Events Karten.“ Jahrelang war das Oktoberfest in Wolmirstedt Tradition. „Die wollen wir nun wiederbeleben.“

Mehrere Jahre hatte Fabian Schmelzer das Fest im Küchenhorn veranstaltet. Erstmals hat er die bayrische Party nun in der Museumsscheune auf der Schlossdomäne organisiert. Vor sechs Jahren fand sie dort zuletzt unter einem anderen Veranstalter statt, hatte aber auch schon seinerzeit mit abnehmenden Besucherzahlen zu kämpfen. Negativ aufgefallen war das Fest, als einer der Gäste bei einer Auseinandersetzung im Jahr 2016 mit einem Messer am Ohr verletzt wurde. „Das wird es bei uns nicht geben. Wir haben richtige Sicherheitskräfte vor Ort, die aufpassen“, verspricht Schmelzer.

Freuen dürfen die Wolmirstedter sich auf ein uriges und gemütliches Fest in einer bayrisch geschmückten Scheune. Auch eine Fotowand steht zur Verfügung. „Wir haben mit dem Münchner Hofbräu extra das originale Oktoberfestbier organisiert – natürlich in Maßkrügen“, verrät der Veranstalter. Zudem warten Brezeln, Weißwurst und eine bayrische Brotzeit sowie Cocktails auf hungrige Besucher. Bei kaltem Wetter wird die Scheune beheizt. Ein Liveprogramm und zwei DJ’s sorgen musikalisch für Stimmung.

Karten gibt es im Vorverkauf für 10 Euro unter der Rufnummer 0177/2393275, bei Vodafone auf dem Boulevard oder an der Abendkasse für 12 Euro.