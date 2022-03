Ortswechsel: Colbitzer Budenzauber wird im Volkshausgarten veranstaltet

Der Weihnachtsmarkt in Colbitz wird stattfinden, auch wenn am 3. und 4. Dezember auf der Festwiese hinter dem Volkshaus gefeiert wird.

Colbitz - Vor wenigen Tagen schauten die Organisatoren des Weihnachtsmarktes noch optimistisch auf die kommenden Tage. „Inzwischen sind die Verträge mit Standbetreibern, Künstlern und Musikern verbindlich geschlossen“, sagte Ralf Ganzer, Bürgermeister in Colbitz. Doch nun wird befürchtet, dass weitreichende Entscheidungen auf Bundesebene den Weihnachtsmarkt am kommenden Wochenende doch noch zum Scheitern verurteilen. Am gestrigen Abend trafen sich die Organisatoren und berieten darüber, ob am Plan festgehalten wird, den Budenzauber unter der Weihnachtstanne auf dem Markt zu veranstalten oder nicht.