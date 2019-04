Die Theatergruppe aus Groß Ammensleben während der Proben für ihr Theaterstück "Aida Domänica". Foto: Klaus-Rüdiger Pfeiffer

Auf der Domäne in Groß Ammensleben gibt es Ostermontag Theater. Dann sticht die "Aida Domänica" in See.

Groß Ammensleben l Die Theatergruppe aus Groß Ammensleben sticht am Ostermontag, 22. April 2019, in See. Auf der Domäne gehen die Passagiere an Bord der „Aida Domänica“. So heißt das neue, aus eigener Feder entsprungene Bühnenstück, auf das sich die Zuschauer freuen dürfen. „Neben dem Kapitän und seinen Matrosen finden sich illustre Passagiere auf dem Luxusdampfer ein, und das turbulente Spiel der Theatergruppe Groß Ammensleben kann beginnen“, kündigt Klaus-Rüdiger Pfeiffer an. Seit Anfang März proben die Hobby-Schauspieler intensiv für eine neue Auflage ihres beliebten „Ostercafés“, das sie seit vielen Jahren immer am Ostermontag aufführen. Ob Kostüme, Kulisse oder Plot – alles fertigen und schreiben die Theaterfreunde selbst. Der „Vorhang“ öffnet sich um 14 Uhr, der Eintritt ist frei.

Von

Schlagwörter zum Thema: Theater | Ostern | Groß Ammensleben