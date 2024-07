Wolfgang Schulze mischt seit fünf Jahrzehnten in der Kommunalpolitik mit. Damit gehört er zu den Dienstältesten weit und breit. Eigentlich wollte er aufhören. Wie ihn die Meseberger zum Weitermachen brachten.

Meseberg - So kennen ihn alle in seinem Heimatort: Wolfgang Schulze tourt mit seinen „Dienstfahrrad“ durch die Straßen von Meseberg. Auf seinem roten Velo der DDR-Marke „Diamant“ sitzend hebt er seinen Arm, um all jene zu begrüßen, die ihm über den Weg laufen. Nicht selten hält er ein Schwätzchen über Gott und die Welt. Natürlich hat er dabei auch immer ein offenes Ohr für die Sorgen und Nöte seiner Bürger. Und das schon seit 50 Jahren.