In Wolmirstedt wurden Garagen aufgebrochen. Symbolfoto: Carsten Rehder/dpa

In Wolmirstedt (Landkreis Börde) wurde am Wochenende in insgesamt 13 Garagen eingebrochen.

Wolmirstedt (vs) l In Schwimmbadstraße in Wolmirstedt (Landkreis Börde) sind in der Nacht vom 13. zum 14. März 13 Garagen aufgebrochen und durchsucht worden. Der Tatort wurde die Beamten begutachtet und Spuren gesichert. An den Garagen entstand Sachschaden. Eine genaue Auflistung des Diebesgutes steht noch aus. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 03904/4780 entgegen.

