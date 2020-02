In Barleben (Landkreis Börde) wurde ein Gabelstapler von einem Firmengelände gestohlen.

Barleben (vs) l Durch unbekannte Täter wurde ein Gabelstapler von einem Firmengelände in Barleben im Landkreis Börde entwendet. Die Täter öffneten gewaltsam das Sicherheitstor und gelangten so auf das Gelände.

Der dort abgestellte Gabelstapler (JCB 4x4; 3,5t Teletruk TLT) wurde von den Tätern gestohlen. Der Sachschaden beträgt ca. 20.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 03904/4780 entgegen.