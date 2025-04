Wie die Polizei jetzt mitteilt, waren Unbekannte in der Nacht zum Montag, 14. April, mit Spraydosen unterwegs. Warum die Täter in diesem Fall harte Strafen drohen.

Zielitz: Harte Strafen für Graffiti an Grundschule und Theater

Diese Schmierereien wurden in Zielitz entdeckt.

Zielitz - Derzeit noch unbekannte Täter haben in Zielitz mehrere Graffiti an die Fassade der Grundschule und des Theatergebäudes gesprüht. Was sie jetzt erwartet.