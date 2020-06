Bei einem Unfall in Barleben wurden vier Personen schwer verletzt. Foto: Polizeirevier Börde

In Barleben (Landkreis Börde) kam es zu einem Unfall mit mehreren Autos, bei dem vier Personen schwer verletzt wurden.

Barleben (vs) l In Barleben (Landkreis Börde) ereignete sich am Mittwoch (17. Juni) gegen 18 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem vier Personen schwer verletzt wurden. Ein 23-jähriger Fahrer eines Skodas kam aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem Seat zusammen.

Danach kollidierte der Skoda noch mit einem parkenden Fahrzeug. Der Seat wurde durch den Aufprall zurückgeschleudert. Der Fahrer des Skodas und zwei weitere Insassen dieses Fahrzeuges sowie der 32-jährige Fahrer des Seats wurden schwer verletzt ins Krankenhäuser verbracht. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.