Premiere im Colbitzer Lindenwald

Colbitz - „Sie erleben heute eine Premiere“, erklärte Herbert Bilang der Touristengruppe, die sich in den Morgenstunden am Treffpunkt Rabensol, unweit des Colbitzer Wasserwerks getroffen hatte. Im Auftrag des Tourismusverbandes Colbitz-Letzlinger-Heide hatte der Naturschützer, Hobby-Ornithologe und Leiter des Museumshofes in Colbitz die erste Führung über den neuen Naturlehrpfad übernommen. Die Touristen waren Teilnehmer einer medizinischen Fachtagung in Magdeburg, die Abseits des Tagungsplanes einmal die Natur in der Region erkunden wollten.