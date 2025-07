Berlin - Einen Ball bekommen Christopher Trimmel und Rani Khedira noch nicht vor die Füße. Mit den obligatorischen Belastungstests steigt der 1. FC Union Berlin aber in die Vorbereitung auf die nächste Saison in der Fußball-Bundesliga ein.

Bevor die Fans am Mittwoch (11.00 Uhr) im Stadion an der Alten Försterei bei der ersten Einheit auf dem Rasen ihre Fußball-Lieblinge wieder verfolgen können, steht für die Routiniers Trimmel und Khedira sowie deren Kollegen auch der Medizin-Check in der Charité an.

So haben sie es bei den Eisernen jede Saison seit dem Aufstieg 2019 gehalten, so soll es auch diesmal sein. Auf Trainer Steffen Baumgart kommt derweil die Aufgabe zu, in den kommenden Wochen genau zu schauen, wie viel Tradition und viel Neuerung bei Union zweckmäßig ist.

Kommt die Viererkette?

Der lange Schatten von Vor-Vor-Vorgänger Urs Fischer verblasst. Und doch würde der Coach gerne taktisch endlich das Union-Dogma des auf Stabilität und Kampfkraft beruhenden Kollektivfußballs zumindest modifizieren. Im Abstiegskampf der Vorsaison gelang das noch nicht.

Die Etablierung einer Viererabwehrkette wäre ein Baumgart-Signal. Auf Leopold Querfeld (21) ruhen defensiv viele Hoffnungen. Jünger geht es bei Union auf jeden Fall zu, ungeachtet der Meriten der Routiniers Trimmel (38) und Khedira (31).

In Oluwaseun Ogbemudia (18), Andrik Markgraf (19), Yannic Stein (20), David Preu (20), Livan Burcu (20) und Ilyas Ansah (20) rücken Youngster auf, Tom Rothe (20) und Aljoscha Kemlein (20) sind in dieser Alterskohorte schon die Erfahrenen.

Ersetzt werden muss Top-Torjäger Benedict Hollerbach, der zu Europacup-Starter Mainz 05 abwanderte. Auf Oliver Burke, der von Werder Bremen kam, setzen sie große Hoffnungen, mit seiner ausgeprägten Physis passt der Schotte zur typischen Union-Denke.

Das erste Testspiel bestreiten die Köpenicker am Samstag (15.30 Uhr) beim Brandenburger SC Süd 05. Nach einer Österreich-Reise mit Partien gegen LASK in Linz (19. Juli/16.00 UHr) und bei Rapid Wien (20. Juli/16.00 Uhr) geht es vom 23. Juli bis zum 1. August ins Trainingslager nach Herzogenaurach.

Das erste Pflichtspiel ist die Partie der ersten DFB-Pokalrunde am 15. August (18.00 Uhr/Sky) beim FC Gütersloh. Am ersten Bundesliga-Spieltag (23./24. August) kommt Pokalsieger VfB Stuttgart ins Stadion an der Alten Försterei.