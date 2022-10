Premiere: Straßenausbau in Meitzendorf ohne Beiträge für die Anwohner

Erstmalig wird in der Gemeinde Barleben eine Straße ausgebaut, ohne dass dafür später eine dicke Rechnung auf die Anwohner zukommt. Auch was das Bauende angeht, hat die Verwaltung gute Nachrichten parat.

Meitzendorf - „Ich glaube, mit dem Ausbau dieser Straße haben wir auch bewiesen, dass wir nicht nur die Infrastruktur in Barleben im Blick haben“, erklärt Barlebens Bürgermeister Frank Nase, als er am Dienstagvormittag die Siedlungs-Baustelle in Meitzendorf in Augenschein nimmt. Tatsächlich ist es der erste größere Straßenausbau seit Jahren in einem der beiden Ortsteile.