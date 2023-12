Heute ist der Tag des dummen Spielzeugs. Was aber können Eltern zu Weihnachten schenken, das nicht sinnlos herumliegt. Tipps gibt es in Wolmirstedt von der Fachfrau und vom Sozialpädagogen.

Christine Bohnhardt (l.) und Janet Weller vom SB Lüning in Wolmirstedt wissen, welches Spielzeug nach Weihnachten nicht direkt in der Ecke landet.

Wolmirstedt. - Wer kennt das nicht? Haufenweise Geschenke liegen unter dem festlich geschmückten Baum, von den Omas und Opas gibt es auch reichlich Spielzeug. Doch kaum ist Weihnachten vorbei, liegt der Großteil davon in der Ecke oder verstaubt hinten im Regal. Zum Tag des dummen Spielzeugs, der jährlich am 16. Dezember begangen wird, sollen Eltern und Angehörige in sich gehen und überlegen, welche Geschenke wirklich sinnvoll sind. Die besten Tipps und die Highlights für strahlende Kinderaugen kennen Spielzeugverkäuferin Christine Bohnhardt und der Jugendbildungsreferent des Bildungs- und Freizeitzentrums (BFZ), Thomas Hippe.