Das Hotel „Sachsen-Anhalt“ kennen viele – vor allem von außen. Schließlich führt die Bundesstraße 189 direkt an der Herberge in Barleben vorbei. Seit dem 3. Oktober 1994 kehren hier Gäste ein, darunter auch viel Prominenz.

Prominenz weilt in Herberge vor den Toren Magdeburgs

Vor 30 Jahren wurde das Hotel „Sachsen-Anhalt" in Barleben eröffnet. Das Foto zeigt das Gebäude kurz vor der Fertigstellung 1994.

Barleben - Im Speisesaal des Hotels „Sachsen-Anhalt“ in Barleben ist zu dieser Tageszeit viel los. Jugendliche, offenbar als Gruppe zu Gast in der Herberge, sind die Ersten am Büfett. Der Duft nach leckerem Mittagessen wabert durch den Raum. Das aufmerksame Personal ist dabei, jeden Wunsch zu erfüllen. Der Ton ist überaus zuvorkommend. Wie die erfolgreiche Geschichte des Hotels begann.