Radweg soll Groß Ammensleben und Dahlenwarsleben verbinden

Groß Ammensleben (vs). Rund 13 Minuten braucht man, wenn man mit dem Fahrrad von Groß Ammensleben nach Dahlenwarsleben fahren will. An sich kein Problem auf der rund vier Kilometer langen Strecke. Allerdings kann die kurze Fahrt schnell gefährlich werden, denn dicht überholende Autos und Lastwagen machen dem ein oder anderen Radfahren zu schaffen.

Im Auftrag des Arbeitskreises Radweg soll auf der nächsten Gemeinderatssitzung am 20. April 2021 die Thematik Radwegneubau diskutiert werden. Ein entsprechender zur Antrag steht bereits auf der Tagesordnung. Unterschrieben ist dieser stellvertretend für den Arbeitskreis Radweg von Gemeinderatsmitglied Volker Gleitsmann. Der Antrag zielt demnach darauf ab, dass der Gemeinderat die Planung eines Radweges zwischen Dahlenwarsleben und Groß Ammensleben beschließen möge. Dabei soll vorrangig geklärt werden, welche Kosten dabei entstehen würden. Vor allem durch die Beschaffung notwendiger Grundstücke. Auch alternative Streckenführungen sollen seitens der Gemeinde geprüft werden. Hier käme nach Ansicht des Arbeitskreises zum Beispiel die Nutzung vorhandener Feldwege in Frage. Außerdem soll geklärt werden, inwiefern Förderprogramme für die Planung und den Bau genutzt werden können.

Fahhradboxen mit Ladestation

In einem zweiten Teil des Antrages will der Arbeitskreis die Niedere Börde fahrradfreundlicher gestalten. Hier wird der Gemeinderat aufgefordert, die Planung von sogenannten Fahrradboxen mit integrierter Ladestation für Elektrofahrräder am Bahnhof Groß Ammensleben zu prüfen. In einem ersten Schritt soll ein möglicher Standort für solche Boxen gefunden werden. Danach werden die Einwohner der Niederen Börde in die Pflicht genommen. Sie sollen über die Internetseite der Gemeinde befragt werden, ob überhaupt ein Bedarf für solche Boxen vorhanden wäre.

Sollte diese Befragung positiv zugunsten der Fahrradboxen ausfallen, könnte in einem dritten Schritt die Detailplanung für die Errichtung und die Beschaffung der Boxen erfolgen. Auch hier zielt der Arbeitskreis Radweg auf die Nutzung von Fördermitteln ab. Nach Ansicht der Arbeitskreismitglieder kämen hierfür Fördermittel des Programms „Stadt und Land“ in Betracht. Hier wären möglicherweise bis zu 90 Prozent Förderung für die Beschaffungs- und Errichtungskosten drin.

Der Gemeinderat der Niederen Börde trifft sich am 20. April 2021 um 18.30 Uhr in der Aula der Grundschule in Dahlenwarsleben. Diese befindet sich in der Abendstraße 6.