Die Mitglieder der Feuerwehr Samswegen-Meseberg blicken auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Auch 2025 haben die Einsatzkräfte viel vor. So stehen mehrere Neuerungen an.

Samswegen - Die 56 aktiven Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Samswegen-Meseberg sind im Jahr 2024 zu insgesamt 23 Einsätzen ausgerückt. „Bereits am 4. Januar ging es in den Landkreis Mansfelder Land-Südharz“, berichtet Ortswehrleiter Mathias Wolff gegenüber der Volksstimme. Neun Einsatzkräfte waren Teil der Katastrophenschutzeinheit des Landkreises Börde, die mit 141 Kräften und 25 Fahrzeugen zur technischen Hilfeleistung in das Überflutungsgebiet an die Helme beordert worden war.