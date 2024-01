Verbandsgemeindebürgermeister Stefan Crackau an seinem neuen Arbeitsplatz in Rogätz.

Rogätz - Seit einer Woche steht ein anderes Namensschild an der Bürotür des Elbe-Heide-Verbandsgemeindebürgermeisters: Stefan Crackau. Der 44-Jährige hatte die Wahl am 15. Oktober vergangenen Jahres mit fast zwei Dritteln aller Wählerstimmen für sich entschieden. Amtsinhaber Thomas Schmette hatte nicht wieder kandidiert.

„In der Zeit von der Bekanntgabe des Wahlergebnisses bis zum Amtsantritt habe ich Vorfreude, aber auch eine gewisse Ungeduld gespürt“, bekennt der Zielitzer. „Jetzt bemühe ich mich erst einmal, alle Mitarbeiter der Verbandsgemeinde kennenzulernen.“ Immerhin sind das 59 Mitarbeiter in der Kernverwaltung, bei denen er sich schon vorgestellt hat. Aber dazu kommen noch rund 100 Beschäftigte in den Kitas und Grundschulen. „Ich plane, alle Kitas vor Ort zu besuchen und Mitte Februar mit allen Leitern eine Beratung durchzuführen.“

Stefan Crackau freut sich über die Vielfältigkeit seiner Aufgaben als Bürgermeister der Verbandsgemeinde Elbe-Heide. Eine erste Sitzung des Verbandsgemeinderates hat er bereits hinter sich. „Mein Vorgänger Thomas Schmette hat in seiner Amtszeit an mehr als 2.000 Ratssitzungen teilgenommen“ – Stefan Crackau weiß, was ihn erwartet.

Er hat zuvor in der Verwaltung des Landkreises Börde gearbeitet. Begonnen im Jahr 2007 als Lebensmittelkontrolleur, war er am Schluss im Projektmanagement des Landkreises in der Stabsstelle tätig. „Da ich zuvor acht Jahre bei der Bundeswehr war, habe ich jetzt quasi 25-jähriges Dienstjubiläum im öffentlichen Dienst.“

Es wird angestrebt, die Sanierung der Ganztagsschule Zielitz bis zum Beginn des kommenden Schuljahres abzuschließen. Foto: Burkhard Steffen

Zu den großen anstehenden investiven Aufgaben zählt der Bürgermeister die Fertigstellung des Breitbandnetzes, die für Mitte des Jahres geplant ist. Zudem wird angestrebt, die Sanierung der Zielitzer Ganztagsschule zu Beginn des kommenden Schuljahres abzuschließen.

Als eine wichtige Aufgabe sieht Crackau auch die Neubelebung einer gemeinsamen Vergabestelle mit mehreren anderen Gemeinden an. „Wir sind bereits mit potenziellen Partnern in guten Gesprächen.“

In puncto Wasserwehr soll das Schöpfwerk Loitsche nun endlich fertiggestellt werden. „Die benötigten Pumpen lagern derzeit noch in Oschersleben. Die entsprechende Stromverteilung muss noch aufgebaut werden“, so der Bürgermeister, der an die gemeinsame Aktion der Feuerwehr Loitsche und der Werkfeuerwehr des Kaliwerkes zum Jahreswechsel erinnert, bei der mit einem leistungsfähigen Aggregat das Wasser über den neuen Deich gepumpt wurde. „Ein großer Dank noch einmal an alle beteiligten Kameraden. Sie waren immerhin elf Tage im Dauereinsatz.“

Zu den Schwerpunkten seiner künftigen Tätigkeit zählt Stefan Crackau auch Fortschritte bei der Digitalisierung der Verwaltungsvorgänge. „Das bedeutet letztendlich mehr Bürgerfreundlichkeit und eine bessere Erreichbarkeit der Verwaltung, wenn künftig zahlreiche Anträge digital gestellt werden können.“