Von dem Vandalismusschaden an seinem Candy-Automaten in Dahlenwarsleben lässt sich Steven Arnecke die Laune nicht verderben. Im Gegenteil: Zu dem Verkaufsschrank mit Süßigkeiten soll sich ein zweiter hinzugesellen.

Dahlenwarsleben - Naschkatzen in Dahlenwarsleben und Umgebung konnten sich seit November 2023 selbst verwöhnen. Dafür hatte Steven Arnecke extra einen Automaten in der Mittagstraße inmitten des Dorfes aufgestellt. 24 Stunden an 7 Tagen in der Woche standen jungen wie älteren Kunden sogenannte Candys zur Verfügung, also Süßigkeiten nach amerikanischer Art. Doch damit ist Schluss - vorerst ...