Die Bauarbeiten am Bahnhofsgebäude in Wolmirstedt (Landkreis Börde) starten.

Wolmirstedt l Das Reisezentrum der Deutschen Bahn am Wolmirstedter Bahnhof ist voraussichtlich bis Sonntag, 7. März, voll gesperrt. Grund ist die Komplettsanierung des Bahnhofsgebäudes unter der Federführung des Bodelschwingh-Hauses.

Die Bauarbeiten starten demnächst sichtlich. „Am 17. Februar wird das Gelände eingezäunt, bis hin zu den Parktaschen“, blickt Bodelschwingh-Haus-Vorstand Swen Pazina auf die kommenden Wochen voraus. Das heißt, dass auch der Bahnhofsvorplatz zum Großteil nicht mehr zur Verfügung steht. Die Parkplätze, auf denen 30 Minuten gehalten werden kann, um Reisende zu bringen oder abzuholen, sowie die Taxi-Parktaschen bleiben offen.

Für Bahnreisende gilt: voraussichtlich ab Montag, 8. März, eröffnet das Reisezentrum wieder, und zwar für die Zeit während der Bauarbeiten in einem Verkaufscontainer neben dem Bahnhofsgebäude. Dort stehen die Reiseberaterinnen zu den gewohnten Öffnungszeiten für Auskünfte und Buchungen rund um das Bahnfahren wieder zur Verfügung. Die Öffnungszeiten sind: montags bis freitags von 5.45 Uhr bis 9 Uhr sowie von 9.30 Uhr bis 13.45 Uhr. In der Zwischenzeit findet der Verkauf in Wolmirstedt ausschließlich am Automaten statt, der an Gleis 1 stationiert ist.

Darüber hinaus können Kunden Fahrkarten mobil im DB Navigator, der App für Smartphones und Tabletts, im Internet unter www.bahn.de oder telefonisch unter der Service-Nummer 0180/699 66 33 buchen und erwerben. Das kostet 20 Cent pro Anruf aus dem Festnetz, der Tarif bei Mobilfunk beträgt maximal 60 Cent pro Anruf.