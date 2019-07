Auerbachs Mühle in Wolmirstedt war am Sonnabend Mekka für Papiergeldsammler. Das meiste ist gut einhundert Jahre alt.

Wolmirstedt l Papiergeldsamler aus ganz Deutschland kamen am Sonnabend in Auerbachs Mühle zusammen. Dabei wechselten Millionen-, Milliarden- und sogar Billionenscheine die Besitzer. Das Geld stammt aus der Zeit des ersten Weltkriegs und der Inflation, also von 1914 bis 1924. Viele Sammler interessierte auch das sogenannte Notgeld. Das wurde damals von Unternehmen und Kommunen auf Papier, Leder, Stoff oder Holz gedruckt, weil Geldscheine fehlten und die Münzen zu Kriegsmaterial eingeschmolzen wurden.