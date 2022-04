Samsweger Luftballon fliegt bis in den Schwarzwald

Post für die Schüler der Grundschule „Am Heiderand“ in Samswegen: Absender haben auf Grüße geantwortet, die die Kinder an ihrem letzten Schultag vor den Sommerferien mit Luftballons auf große Reise schickten.

Eddy und die beiden Mias aus der Lerngruppe D der zweiten Klassenstufe in der Samsweger Grundschule haben den Finderinnen ihrer Luftballons bereits geantwortet.

Samswegen - In der Grundschule „Am Heiderand“ in Samswegen herrscht dieser Tage helle Aufregung. Denn die Einrichtung in der Niederen Börde hat Post bekommen. Insgesamt sieben Briefe haben die Mädchen und Jungen erhalten. Diese stammen nicht nur aus der Region und sind sogenannte Ballonrückläufer.