Sandbeiendorfer Weihnachtsbaum jetzt mit 6000 Lichtern

Genau 1000 Lichter sind vor wenigen Tagen an der Weihnachtstanne in Sandbeiendorf dazugekommen.

Sandbeiendorf - Eine kleine Straße verbindet in Sandbeiendorf die Burgstaller Straße mit der Oberen Dorfstraße. Rückt die Adventszeit immer näher, verwandelt sich der Weg gleich neben der Feuerwehr zu einer beschaulichen Weihnachtsgasse. Kleine Hütten bieten Glühwein und Kunsthandwerk, geschmückte Tannen stehen im Lichterglanz und Weihnachtsmusik stimmt die Besucher auf das bevorstehende Fest ein. „Zum Start im Jahr 2019 drehte hier sogar ein Kinderkarussell seine Runden“, so Mathes Butz vom Sandbeiendorfer Heimatverein. Es sei die erste Veranstaltung gewesen, an dem sich alle Vereine des Ortes beteiligt hätten.