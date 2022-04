Schafhalter in Wolmirstedt vermisst Schafe und Weidezaungeräte

Wolmirstedt - Wieder einmal weiß Schafhalter Aziz Hassan nicht weiter, denn offenbar hat sich erneut jemand an seiner Schafherde vergriffen. Am Sonnabendfrüh bekam er Anrufe von Bürgern, dass seine Tiere in Elbeu auf der Straße unterwegs seien. Die Polizei rückte an und half ihm, die Tiere von der Straße herunterzutreiben. Die weitere Strecke bis zur Weide trieb Aziz Hassan die Herde allein.