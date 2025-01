Neues Leben: Nach sieben Jahren Traumschiff in Wolmirstedt an Land gegangen

Wolmirstedt. - Eberhard Grahn ist in Wolmirstedt so etwas wie eine Institution. Wer sich ausgesperrt hat, neue Absätze an Lieblingsschuhen benötigt oder ein Turnier mit einem Pokal krönen möchte, kommt an seinem Geschäft in der Wolmirstedter Fußgängerzone nicht vorbei. Lange wusste Eberhard Grahn nicht, ob er einen Nachfolger findet, wenn er in den Ruhestand geht. Doch der ist längst da. Er heißt Tobias Grahn und ist mit allen Wassern gewaschen.