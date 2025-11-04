Nach ersten Reinigungen tauchen neue Graffiti auf. Die Gemeinde kämpft gegen Vandalismus – mit Technik, Engagement und einem Appell an die Bürgerschaft.

Erneut sorgen Graffiti und Tags für Entsetzen in Barleben. Unter anderem wurde die denkmalgeschützte Mauer der Gemeindeverwaltung Opfer von Farbattacken.

Barleben - Kaum ist der Aufschrei verklungen, herrscht schon wieder schlechte Stimmung in Barleben. Während erst vor wenigen Tagen Mitarbeiter einer Reinigungsfirma die vielen Graffiti aus einer Septembernacht in der Burgenser Straße entfernt haben, tauchen andernorts erneut Farbschmierereien auf – und sorgen einmal mehr für Entsetzen im Ort.