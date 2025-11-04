Unberechtigt werden von einer dubiosen Firma fast 90 Euro abgebucht – in den Bankfilialen in der Altmark kann man das aber nicht prüfen. Warum eigentlich nicht? Und was sollte man tun, wenn man betroffen ist?

Immer 89,90 Euro! Betrüger ziehen Geld vom Konto ein – und Hausbanken sind machtlos?

Die Kontoauszüge penibel zu prüfen bleibt das sicherste Mittel, um sich vor Betrug zu schützen.

Gardelegen/Klötze. - „Auf einmal war das Geld weg“ titelte die Volksstimme vor einigen Tagen. Einer Leserin und gleich vier ihrer Bekannten war unberechtigterweise Geld vom Konto abgebucht worden. Immer die Summe von 89,90 Euro. Immer ging das Geld nach Malta. Nach dem Artikel standen die Telefone in der Redaktion nicht mehr still. Die Frage stellt sich: Können die Banken das nicht verhindern?