Die Schulsozialarbeit an der Grundschule Rogätz ist vorerst gesichert – allerdings auch nur für einige Jahre. Was bewegt Fachleute trotzdem dazu, sich für diesen Beruf zu entscheiden? Das erzählt Katharina Sophia Schnick.

Im vergangenen Jahr wurde auch an der Grundschule Rogätz die Aktion „Schulsozialarbeit läuft“ organisiert.

Rogätz - Die Stelle der Schulsozialarbeit an der Grundschule Rogätz ist eine von denen, die im Landkreis Börde zuerst gesichert waren. Immer wieder müssen die Pädagogen bangen, weil es noch immer keine dauerhafte Finanzierung gibt. Was bewegt Schulsozialarbeiter dazu, sich trotz aller Unsicherheiten für diesen Beruf zu entscheiden? Die Volksstimme fragte bei Katharina Sophia Schnick, die derzeit noch an der Grundschule Rogätz tätig ist, nach: