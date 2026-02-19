80 Jahre alt und fit wie ein Turnschuh: Den Berlin-Marathon ist Uwe Dietzmeyer im vergangenen Jahr gelaufen, nun trainiert er für den New-York-Halbmarathon.

Uwe Dietzmeyer hat ein großes Ziel: Den Halbmarathon in New York. Dafür trainiert er sogar bei Schnee.

Wolmirstedt. - Bei Schnee? Laufen? Echt? „Klar“, winkt Uwe Dietzmeyer ab, „der Untergrund ist schön weich.“ Der 80-Jährige will kein Schönwetter-Läufer sein, denn er verfolgt ein großes Ziel. Wieder einmal. Im März will er den Halbmarathon in New York laufen. Wie macht er das, in dem Alter?