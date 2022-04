Senioren feiern zünftiges Oktoberfest in Glindenberg

Die Senioren in Glindenberg feierten ein zünftiges Oktoberfest. Gleichermaßen freuen sie sich über neue „junge“ Teilnehmer in ihrer illustren Runde.

Glindenberg - Ausgelassene Stimmung herrschte am Dienstagnachmittag in Glindenberg. Im Sportlerheim trafen sich die Senioren zum traditionellen Kaffeeplausch. Dieses mal unter dem Motto „Oktoberfest“. So ließen es sich auch einige der getagten Herrschaften nicht nehmen, in zünftiger Tracht beim Kaffeekränzchen aufzutauchen. Zuvor hatte das Organisationsteam in mühevoller Kleinarbeit die Tische typisch bayrisch vorbereitet. „Wir wollen vor allem die Jüngeren nun zur Teilnahme bewegen“, erklärt Angelika Nißhauer.