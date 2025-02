Shoppen und Bummeln in der Börde: Wolmirstedt hofft auf großen Regionalmarkt

Wolmirstedt. - Im Mai wird die Wolmirstedter Schlossdomäne wieder zum Marktplatz. Von regionalen Erzeugnissen über Pflanzen bis hin zu selbstgefertigten handwerklichen Produkten ist alles dabei. „Der Regionalmarkt in Wolmirstedt bietet Bürgern und Gästen als feste Größe zweimal im Jahr die Möglichkeit einzukaufen, zu erleben und zu genießen“, sagt Pressesprecherin Julia Schneider.

Damit der Markt aber ein Erfolg werden kann, ist Unterstützung nötig. Ausgerichtet wird der Regionalmarkt zwar von der Stadt Wolmirstedt, die – wie bei den vergangenen Veranstaltungen – auf viele Gäste hofft, benötigt werden aber auch zahlreiche Akteure, die die Schlossdomäne mit ihren Ständen bereichern.

Der Fokus liegt auch in diesem Jahr wieder auf frischen und regionalen Produkten sowie auf handwerklichen Präsentationen und Erzeugnissen, heißt es aus dem Rathaus. „Auch auf künstlerische Darbietungen können sich die Besucher freuen.“ Im vergangenen Jahr wurde dazu etwa das Wolmirstedter Duo „Handgemacht“ engagiert, das deutschsprachige Lieder, aber auch anderen Musikstücke präsentierte.

Der nächste Regionalmarkt findet am Sonnabend, 17. Mai, zwischen 9 und 15 Uhr auf der Schlossdomäne statt. Wer sich beteiligen möchte, kann sich noch bis Montag, 7. April, per E-Mail unter gewerbe@stadtwolmirstedt.de an die Stadtverwaltung wenden.