Geschenke fernab von Geschäften können neuerdings in der Niederen Börde gekauft werden. Bianca Oldekamp aus Dahlenwarsleben bietet über eine Kasse des Vertrauens handgemachte Keramik-Deko an – und hat noch mehr spannende Ideen.

Dahlenwarsleben. - Wer in ländlichen Gebieten wohnt, kennt das Problem: Ein Geburtstag steht an und das Geschenk fehlt noch. Vor allem aber fehlt die Zeit, dafür noch Kilometer weiter in die nächste Stadt zu fahren. Soll es noch dazu etwas Individuelles sein, haben in Dahlenwarsleben Käufer jetzt die Möglichkeit, beinahe rund um die Uhr handgemachte Dekoartikel zu kaufen.